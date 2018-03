Empfehlung - Außenseiter HSG setzt auf schnelle Beine und kühlen Kopf

fh Nordhorn. Auch wenn die HSG Nordhorn-Lingen eine der heimstärksten Mannschaften der 2. Handball-Bundesliga ist, am Sonntag in Lingen gehen die Spieler von Trainer Heiner Bültmann vor heimischem Publikum mal nicht als Favorit ins Spiel. Schließlich ist mit der SG BBM Bietigheim (17 Uhr, Emsland-Arena) jene Mannschaft zu Gast, die hinter Spitzenreiter Bergischer HC sowohl in der Gesamttabelle als auch im Auswärtsranking Platz zwei einnimmt. 43:11 Punkte aus 27 Spielen haben die Schwaben bislang gesammelt. Und auch wenn der BHC (50:4) weit enteilt ist, so stellt Bültmann mit Blick auf die Bietigheimer Bilanz fest: „Das ist überragend zu diesem Zeitpunkt der Saison.“ Da können auch die Verfolger VfL Lübeck-Schwartau (38:16) und ASV Hamm-Westfalen (36:18) nicht Schritt halten und rechnen sich im Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz kaum noch Chancen aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/aussenseiter-hsg-setzt-auf-schnelle-beine-und-kuehlen-kopf-230124.html