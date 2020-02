Empfehlung - Ausgerechnet Glandorf versetzt HSG entscheidenden Treffer

Flensburg Ein Überraschungserfolg ist der HSG Nordhorn-Lingen wieder nicht gelungen. Doch dass der Tabellenletzte der Handball-Bundesliga am Donnerstag bei der SG Flensburg-Handewitt bis in die Schlussphase hinein erfolgreich Widerstand leistete und dem deutschen Meister der vergangenen beiden Jahre mit 27:29 (13:16) nur ganz knapp unterlag, lässt sich durchaus als Achtungserfolg einordnen. Der Aufsteiger wurde erneut seinem Ruf gerecht, gegen die stärksten Mannschaften der Liga seine besten Leistungen abzurufen. Während die Grafschafter dennoch weiter auf den zweiten Saisonsieg warten müssen, gewannen die Schleswig-Holsteiner auch ihr 35. Bundesliga-Heimspiel in Folge. Bezeichnend: Für 5830 Zuschauer in der Flens-Arena war das kein Grund zum Jubeln. Der knappe, aber nicht unverdiente Erfolg des Tabellenzweiten wurde fast ein wenig murrend quittiert.(...)