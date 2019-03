Empfehlung - Ausfälle stressen Luttermoser nicht

Neuenhaus Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus-Uelsen sind am Sonnabend um 19 Uhr beim TvdH Oldenburg gefordert. Das Hinspiel in der Uelser Sporthalle war eine klare Sache. Beim 32:26-Erfolg lagen die SG-Handballer bereits zur Pause mit 20:9 in Führung. Die beiden Haupttorschützen in diesem Spiel werden den Niedergrafschaftern am Sonnabend allerdings fehlen: Hendrik Esmann (seinerzeit acht Tore) gehört bereits seit einiger Zeit zur Fraktion der Dauerverletzten hinzu kommt der damalige 14-fache Torschütze Jörn Wolterink, der aus familiären Gründen passen muss. „Das macht es nicht einfacher", sagt SG-Trainer Jens Luttermoser, der deshalb aber kein Klagelied anstimmt. „Wir werden sehen, wie die anderen Spieler in die Bresche springen", sagt der erfahrene Trainer. Für ihn steht fest: Wenn seine Mannschaft ihr Potenzial abruft und den nötigen Willen mitbringt, „ist auch da etwas für uns möglich".(...)