Empfehlung - Aus der Kreisliga ans College in Kansas City

Uelsen Am Sonnabend startet für Mathis Egbers das große Abenteuer. Dann geht es für den 20-jährigen Fußballer von Olympia Uelsen zum Flughafen nach Amsterdam und von dort ins mehr als 7000 Kilometer entfernte Kansas City. Die Stadt im Mittleren Westen der USA wird in den kommenden elf Monaten für Egbers die neue Heimat sein, denn der Abwehrspieler hat ein Stipendium am Johnson County Community College in der Stadt erhalten und darf nun unter profi-ähnlichen Bedingungen an seinen Fußball-Fähigkeiten feilen. „Ich bin ziemlich aufgeregt“, gesteht er und ergänzt: „Und ich habe großen Respekt vor dem, was kommt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/aus-der-kreisliga-ans-college-in-kansas-city-243441.html