Aus dem Grafschafter Jugendfußball

Mit unterschiedlichem Erfolg waren die Nachwuchs-Landesligisten aus dem Kreisgebiet am Wochenende unterwegs. Ein ganz wichtiger Sieg gelang in der A-Jugend Vorwärts Nordhorn nach zuletzt sieben Niederlagen in Serie. Die Partie in Brake wurde 6:1 gewonnen.