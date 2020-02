Empfehlung - Auftakt ist für Union Lohne „extrem richtungsweisend“

Lohne Nach zweieinhalb Monaten Winterpause geht es am Wochenende in der Fußball-Landesliga wieder los. Während der FC Schüttorf 09 als einer von zwei Grafschafter Vertretern an seinem spielfreien Wochenende im Test gegen den SC Altenrheine (Sbd., 14 Uhr) weiter tüfteln darf, wird es für Union Lohne sofort ernst: Der Tabellenletzte empfängt den VfL Wildeshausen (So., 14 Uhr) – und Trainer Andreas Hüsken bezeichnet das Auftaktspiel als „extrem richtungsweisend“. Die Lohner schöpften vor der Winterpause durch die Siege gegen den FC Schüttorf 09 und Blau-Weiß Lohne Hoffnung und wollen nun daran gegen Wildeshausen anknüpfen. „Von diesem Spiel kann die ganze Rückrunde bei uns abhängen“, warnt Hüsken und macht klar: „Es ist für uns unheimlich wichtig, dass wir irgendwie gewinnen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/auftakt-ist-fuer-union-lohne-extrem-richtungsweisend-345067.html