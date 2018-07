Empfehlung - Auftakt bei Vorwärts mit einigen Unwägbarkeiten

Nordhorn Die erste Übungseinheit hat der SV Vorwärts am Freitagabend schon hinter sich gebracht. Doch Trainer Henning Schmidt, gerade erst gut erholt aus dem Campingurlaub an der Ostsee zurück, hat beim Nordhorner Fußball-Landesligisten in den kommenden Wochen noch etliche Baustellen zu bearbeiten. So hat sich nach Konstantin Nurekenov, der sich dem Bezirksligisten Union Lohne angeschlossen hat, in den vergangenen Wochen ein weiterer Abgang heraus kristallisiert: Joshua Sausmikat steht wegen eines Wohnortwechsels nicht mehr zur Verfügung. Und ob Schmidt mit Niklas Fraatz planen kann, ist fraglich, da der Abwehr- und Mittelfeldspieler lieber in die „Zweite“ wechseln möchte. Zu den Unwägbarkeiten der ersten Wochen gehört auch, dass einige Spieler im Urlaub sind oder längere Auslandsaufenthalte planen. Obmann Jürgen Menger spricht da vor Beginn der vierten Landesligasaison in Folge von einem „Überraschungspaket“. Zu den Ungewissheiten zählt auch, wie schnell Florian Müller zu alter Form zurückfindet; der 35-Jährige hat die vergangene Saison wegen einer langwierigen Krankheit fast komplett verpasst. Den Kapitän schnell in alter Form zu wissen, wäre als stabilisierender Faktor in der Defensive von großem Vorteil, schließlich fällt mit Nurekenov eine wichtige Stütze der Abwehr weg; sein Abgang, bedauert Menger, „ist ein Verlust“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/auftakt-bei-vorwaerts-mit-einigen-unwaegbarkeiten-242156.html