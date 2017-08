Empfehlung - Aufsteiger Brandlecht-Hestrup hofft auf Coup gegen Bentheim

db Nordhorn/Bad Bentheim. Aufsteiger gegen Titelfavorit – die Rollen vor dem Derby zwischen der Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup und dem SV Bad Bentheim sind klar verteilt. Und trotzdem glaubt der Außenseiter in der Fußball-Bezirksliga an einen Coup, wenn sich beide Teams am Sonntag um 14 Uhr gegenüberstehen. „Wenn wir die individuelle Klasse der Bentheimer in den Griff bekommen, ist etwas für uns drin“, ist sich Brandlechts Trainer Matthias Hartwich sicher. Und er wird noch deutlicher: „Wir wollen am Sonntag punkten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/aufsteiger-brandlecht-hestrup-hofft-auf-coup-gegen-bentheim-203995.html