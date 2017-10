Empfehlung - Aufschlagserien brechen dem FC 09 das Genick

Schüttorf . Der FC Schüttorf 09 musste in der 2. Volleyball-Bundesliga gestern Nachmittag vor heimischem Publikum eine 0:3 (23:25, 20:25, 22:25)-Niederlage gegen VV Humann Essen einstecken. Während der Partie agierten die Gastgeber über weite Strecken auf Augenhöhe mit dem aktuellen Tabellenführer, mussten in der Endabrechnung in allen drei Sätze den Gästen den Vortritt lassen. Das hatte vor allem zwei Gründe. Zum einen war die Schüttorfer Annahme in den entscheidenden Phasen nicht stabil genug, zum anderen bekamen sie in Block und Feldabwehr Essens Hauptangreifer Jan Holthausen nicht in den Griff. „Humann hat verdient gewonnen. Aber die Niederlage ist besonders ärgerlich, weil wir in allen Sätzen nah dran waren“, sagte 09-Trainer Stefan Jäger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/aufschlagserien-brechen-dem-fc-09-das-genick-209571.html