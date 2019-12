Empfehlung - Aufbäumen wird nicht belohnt: HSG verliert Abstiegs-Krimi

Lingen War's das schon im Abstiegskampf? Die HSG Nordhorn-Lingen hat am Sonntag ein packendes Kellerduell der Handball-Bundesliga gegen den TBV Lemgo Lippe etwas unglücklich, am Ende aber wieder einmal deutlich mit 24:29 verloren. Erst nach einer erneut verkorksten ersten Halbzeit und einem 11:17-Rückstand bewies das Schlusslicht vor 3451 Zuschauern in der Lingener Emsland-Arena Moral und kämpfte sich wieder heran. 14 Minuten vor Spielende schaffte Dominik Kalafut mit seinem Treffer zum 19:20 sogar wieder den Anschluss – und die Fans durften sich plötzlich wieder berechtigte Hoffnungen auf einen Heimsieg in diesem so wichtigen Duell gegen den Tabellen-Drittletzten machen. Doch die Gäste aus dem Lipperland hielten dem Druck stand, zogen wieder auf 24:20 davon und feierten am Ende ihren vierten Saisonsieg. Der Abstand der HSG auf die Lemgoer auf dem ersten Nichtabstiegsrang beträgt einen Spieltag vor Ende der Hinrunde bereits acht Punkte. „Ich will nicht sagen, dass wir jetzt schon abgestiegen sind, wir haben noch die ganze Rückrunde vor uns. Aber jetzt wird es ganz schwer", sagte der tief enttäuschte HSG-Geschäftsführer Sigi Loeks, Ihn taten vor allem die Zuschauer in der Halle leid: „Sie sind toll mitgegangen, die Stimmung war riesig." (...)