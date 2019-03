Empfehlung - Auf in die 3. Liga: Wietmarschen nimmt Aufstiegsrecht wahr

Wietmarschen Die Siegesserie des SV Wietmarschen hat auch beim Saisonfinale in der Volleyball-Regionalliga gehalten: Der 16. Erfolg in Folge war allerdings hart erkämpft. Mit 3:2 (25:21, 25:27, 23:25, 25:15, 15:10) behielt der Meister gegen den USC Braunschweig die Oberhand. Daran hatten mit Zuspielerin Magdalena Lügering und Mittelblockerin Lea Keuter auch zwei Youngster großen Anteil. Die beiden Jugendspielerinnen wuchsen am letzten Spieltag über sich hinaus. „Das war herausragend“, lobte Trainer Matthias Haarmann den Auftritt der beiden 15-Jährigen, die normalerweise mit der fünften Mannschaft in der Bezirksklasse spielen. Die Leistung gegen das Universitätsteam, das in Wietmarschen mit einer couragierten Vorstellung überzeugte, ist für den Coach der bisherige Höhepunkt einer äußerst positiven Entwicklung im Verein. „Lea und Magdalena trainieren seit einem Jahr regelmäßig bei uns mit. Sie sind mit viel Herzblut dabei“, betont Haarmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/auf-in-die-3-liga-wietmarschen-nimmt-aufstiegsrecht-wahr-287400.html