Auf diesen Titel hat die SG Bad Bentheim lange gewartet

Die Fußballer aus Westenberg steigen erstmals seit 29 Jahren wieder in die Kreisliga auf – und das nach einem Heimsieg am letzten Spieltag sogar als Meister der 1. Kreisklasse. Einen ganz wichtigen Elfmeter versenkte Florian Fersch in der 75. Minute.