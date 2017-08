Auf den besten GN-Tipper wartet wieder ein Auto

sb Nordhorn. Am Freitag, 18. August, 20.30 Uhr, startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Wie wird die Auftaktpartie des amtierenden Deutschen Meisters FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen ausgehen? Und wer steht nach dem 34. Spieltag ganz oben in der Tabelle? GN-Leser können ab sofort wieder versuchen, die korrekten Ergebnisse im GN-Tippspiel vorherzusagen. Und mit etwas Glück und Geschick können sie bis zum Saisonende viele attraktive Preise gewinnen.

Weil das aus den Vorjahren bekannte Trainerspiel nicht mehr angeboten wird, arbeiten die GN nun mit dem renommierten Anbieter „Kicktipp“ zusammen. In dieser Saison geht es also nicht darum, Spieler zu kaufen und Mannschaften aufzustellen, sondern auf der Seite www.gn-tippspiel.de werden ganz klassisch die Spielergebnisse getippt. Für zusätzliche Spannung sorgen einige Bonusfragen zum Saisonverlauf. Im Detail werden die Spielregeln direkt auf der Internetseite erklärt.

Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Den besten Tippern winken wertvolle Preise. Als Hauptgewinn für den besten Tipper der gesamten Saison steht wieder ein Auto bereit: Die Grafschafter Autozentrale Krüp stellt dem Gewinner diesmal einen VW-e-Golf für ein Jahr zur Verfügung – natürlich inklusive Vollkaskoversicherung und Steuern.

Für den Vize-Meister, also den zweibesten Tipper der Saison, liegt bei Juwelier Hungeling eine Armbanduhr der Marke Tag Heuer Typ Formular 1 im Wert von 1150 Euro bereit.

Die Teilnehmer auf den Plätzen 3 bis 11 erhalten jeweils einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro und der Gewinner der Hinrunde sogar einen im Wert von 500 Euro, jeweils zur Verfügung gestellt von Intersport Kröse.

Außerdem erhält der beste Tipper eines jeden Spieltags ein Buch „Fußbälle – Der Ball ist rund“. Sollten mehrere Teilnehmer punktgleich platziert sein, entscheidet jeweils das Los.

www.gn-tippspiel.de