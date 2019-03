Empfehlung - Auch Stevens bringt auf Schalke noch keine Wende

dpaGelsenkirchen Die Königsblauen kassierten am Samstag mit dem 0:1 (0:1) gegen RB Leipzig die vierte Heimniederlage in Serie ohne eigenes Tor und stellten damit einen Vereins-Negativrekord auf. Vor 59.913 Zuschauern in der Veltins-Arena erwiesen sich die Sachsen als die reifere und spielerisch überlegene Mannschaft und eroberten dank Siegtorschütze Timo Werner (14.) den am Freitag vorübergehend an Mönchengladbach verlorenen dritten Tabellen-Platz zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/auch-stevens-bringt-auf-schalke-noch-keine-wende-287072.html