Empfehlung - Auch Petkovic verliert Erstrundenpartie in Wimbledon

dpaLondon Die Weltranglisten-69. begann überzeugend und ließ zunächst auf den ersten deutschen Sieg bei der diesjährigen Auflage des Grand-Slam-Turniers in London hoffen. Nach 2:10 Stunden war nach dem kollektiven Scheitern am Montag auch der achte deutsche Teilnehmer gescheitert. Auch der Weltranglisten-Fünfte Alexander Zverev hatte sich am Eröffnungstag in der ersten Runde verabschiedet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/auch-petkovic-verliert-erstrundenpartie-in-wimbledon-305629.html