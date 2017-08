Auch Petkovic scheitert bei US Open - „Ist ein langer Weg“

Andrea Petkovic wollte einen Tag nach dem andauernden Regen in New York in ihrer Erstrundenpartie bei den US Open die Wende schaffen. Doch nur kurz weckte die 29 Jahre alte Tennisspielerin Hoffnung. „Ich glaube an mich“, sagt sie trotzig.