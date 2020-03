Empfehlung - Auch Patrick Miedema darf gegen Deutschland spielen

Nordhorn Bei der HSG Nordhorn-Lingen hat er sich in dieser Bundesliga-Saison einen Stammplatz im Rückraum erspielt, und jetzt gehört Patrick Miedema nach längerer Pause auch wieder zum engeren Kreis der niederländischen Handball-Nationalmannschaft: Trainer Erlingur Richardsson berief den 29-jährigen Mittelmann in den endgültigen Kader für das Spiel am Freitag in Magdeburg gegen Deutschland. „Ich bin sehr froh, dabei zu sein“, sagt Miedema. Er freut sich auf das Länderspiel – auch wenn es wegen des Coronavirus höchstwahrscheinlich ohne Zuschauer in der Getec-Arena (18 Uhr, live in der ARD) stattfinden wird. „So etwas habe ich noch nie erlebt, nur bei Testspielen vielleicht mal“, sagt der Rechtshänder, ehe ihm einfällt, dass das Länderspiel auch nur zur Vorbereitung auf wichtige Aufgaben in der WM- bzw. Olympia-Qualifikation dient. „Okay, es ist nur ein Testspiel“, schiebt er nach, „aber eigentlich wären 7000 Leute in der Halle.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/auch-patrick-miedema-darf-gegen-deutschland-spielen-347300.html