Empfehlung - Auch in den Ferien fliegen in Emlichheim die Volleybälle

Emlichheim . In der Vechtetalhalle herrschte in der vergangenen Woche schon in den Vormittagsstunden viel Betrieb. Von Montag bis Freitag flogen dort die Volleybälle übers Netz. Und das, obwohl noch Ferien waren. In Emlichheim ist das allerdings seit einigen Jahren nichts Ungewöhnliches. Michael Lehmann, Trainer der Zweitliga-Mannschaft und im Nachwuchsbereich des SC Union tätig, organisiert seit seinem Wechsel von Schwerin nach Emlichheim die Feriencamps. „Wir machen das immer in der letzten Woche der Oster- und Herbstferien“, erzählt Lehmann, der mit der Aktion ins Schwarze getroffen hat. Denn die 11- bis 16-jährigen Volleyballerinnen sind mit viel Herzblut bei der Sache.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/auch-in-den-ferien-fliegen-in-emlichheim-die-volleybaelle-211416.html