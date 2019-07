Empfehlung - Auch für Klausheide im Tor? Jana Dierkes hofft auf den DFB

Klausheide/Meppen Nach einem Jahr bei der FSG Twist wechselt die Nordhorner Torhüterin Jana Dierkes zum SV Meppen II in die Frauen-Regionalliga und ist mit diesem Karrieresprung sehr glücklich. Doch am liebsten würde die 20-Jährige nebenbei noch bei einer anderen Mannschaft ab und zu im Tor stehen: der Männer-Mannschaft ihres Heimatvereins SV Klausheide. „Dort sind mittlerweile viele langjährige Freunde von mir aktiv, mit denen ich in der Jugend immer zusammen in einer Mannschaft gespielt habe“, sagt sie. Die Auszubildende hat dieses Anliegen dem Deutschen Fußball-Bund mitgeteilt, bislang aber noch keine Antwort erhalten. Eine Frau in der Fußball-Kreisliga der Männer – es wäre wohl ein absolutes Novum. Ein bisschen Hoffnung auf eine Zusage, betont sie, hat sie aber immer noch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/auch-fuer-klausheide-im-tor-jana-dierkes-hofft-auf-den-dfb-310609.html