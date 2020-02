Empfehlung - Auch „Eulen“-Trainer macht der HSG Mut: Bleibt euch treu!

Nordhorn Diese Niederlage hatte Wirkung gezeigt: HSG-Trainer Geir Sveinsson war immer noch ziemlich bedient, als er am späten Samstagabend mit reichlich Verspätung zur obligatorischen Pressekonferenz nach dem verlorenen Heimspiel gegen Ludwigshafen (19:21) im Nebenraum des Euregium erschien. Auch Trainerkollege Benjamin Matschke hatte da schon mehrere Minuten warten müssen, blieb aber freundlich und zuvorkommend. Überhaupt: Der 37-Jährige, der die „Eulen“ schon seit 2015 trainiert, zeigte viel Verständnis für die schwierige Situation der HSG Nordhorn-Lingen. „Ich habe in Ludwigshafen in der Spitze 17 Niederlagen in Folge erlebt in zweieinhalb Jahren Bundesliga. Ich weiß, wie unfassbar schwer es ist, immer wieder aufzustehen, sich immer wieder neu zu motivieren und an das zu glauben, was man tagtäglich macht“, sagte er und richtete einen freundlichen Appell an den Gegner: „Ihr habt viele Spieler, die diesen Charakter haben. Bleibt euch treu.“ Nette Worte eines Konkurrenten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/auch-eulen-trainer-macht-der-hsg-mut-bleibt-euch-treu-342570.html