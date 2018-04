Auch die U16 des SCU fährt zur deutschen Meisterschaft

Die Emlichheimer Volleyball-Talente qualifizierten sich als Nordwest-Meister für das nationale Turnier Mitte Mai in Dresden. Schon die U 14 und die U 18 haben einen Startplatz sicher, am Wochenende will nun die U18 als viertes SCU-Jugendteam nachziehen.