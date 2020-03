/ Lesedauer: ca. 2min Auch den HSG-Handballern drohen „Geisterspiele“

Auch in der Handball-Bundesliga wird es in den nächsten Wochen Spiele ohne Zuschauer geben. Für das Heimspiel der HSG Nordhorn-Lingen am 22. März im Euregium ist noch keine Entscheidung gefallen. Der Ligaverband will Montag das weitere Vorgehen beraten.