Auch Daniel Befort geht zu Eintracht Rheine

Schüttorf Der westfälische Oberligist Eintracht Rheine verstärkt sich zur neuen Saison mit einem weiteren Spieler aus der Grafschaft: Nach Jörg Husmann, Spielertrainer beim Bezirksligisten SV Bad Bentheim, wird auch Daniel Befort vom FC Schüttorf 09 nach Rheine wechseln. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger Befort war im vergangenen Sommer mit seinem Heimatverein in die Landesliga aufgestiegen. In der laufenden Saison fehlte er nur zum Saisonstart gegen Mühlen, danach stand er in allen 16 Punktspielen auf dem Platz. Kurz zuvor hatte Eintracht Nordhorn die Verpflichtung von 09-Stürmer Kawa Acar zur neuen Saison mitgeteilt. Planmäßig bestreiten die 09-Fußballer am Sonnabend um 14 Uhr im heimischen Sportpark ein Testspiel gegen den Westfalenligisten SuS Neuenkirchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/auch-daniel-befort-geht-zu-eintracht-rheine-280688.html