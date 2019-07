Empfehlung - Attraktive Lose für die Bezirksliga-Absteiger im Kreispokal

Neuenhaus Am Mittwochabend wurden im Vereinsheim des Fußball-Kreisligisten Borussia Neuenhaus die Paarungen der ersten Hauptrunde in den Kreispokalwettbewerben der Senioren und der Alten Herren ausgelost. Die beiden Bezirksliga-Absteiger Borussia Neuenhaus und SpVgg. Brandlecht-Hestrup haben dabei sehr interessante Aufgaben vor der Brust. Für die Borussen geht es in der Fremde gegen den Sieger des Vorrundenspiels SV Esche und Union Emlichheim. Die Spielvereinigung bekommt es mit der Reserve von Union Lohne zu tun. Sparta Nordhorn startet die Mission Titelverteidigung mit einem Auswärtsspiel gegen den Kreismeister des Jahres 2018, SV Bad Bentheim II. Finalgegner Vorwärts Nordhorn II beginnt die neue Pokalsaison mit einem Heimspiel gegen Olympia Uelsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/attraktive-lose-fuer-die-bezirksliga-absteiger-im-kreispokal-305987.html