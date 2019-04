ASV Hamm-Westfalen kommt zum Verfolgerduell ins Euregium

Der Tabellendritte HSG Nordhorn-Lingen erwartet am Sonnabend (19.30 Uhr) den Vierten der 2. Handball-Bundesliga. Der Weg in die 1. Liga wäre geebnet: Die HBL erteilte der HSG am Donnerstag die Lizenz für beide Spielklassen.