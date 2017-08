Empfehlung - ASV Hamm-Westfalen auf der Suche nach mehr Konstanz

Hamm. Eine sehr lehrreiche Handballsaison liegt hinter dem ASV Hamm-Westfalen. Wie mehr als ein Drittel der Zweitligisten befanden sich die Westfalen lange im Abstiegskampf. Erst im Endspurt der Saison gelang es unter Trainernovize Stephan Just, der im Februar Niels Pfannenschmidt abgelöst hatte, noch bis auf Rang elf zu klettern. Als drittbeste Mannschaft der Rückrunde rief der ASV in der zweiten Hälfte das Potenzial ab, was ihm viele vor der Saison zugeschrieben hatten. Entsprechend benennen die Westfalen für 2017/2018 auch keine Platzierung als Saisonziel, sondern streben nach „größerer Konstanz“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/asv-hamm-westfalen-auf-der-suche-nach-mehr-konstanz-203546.html