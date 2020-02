/ Lesedauer: ca. 3min ASC stimmt sich mit Sieg auf Spiel gegen Spitzenreiter ein

Die Handballerinnen des ASC Grün-Weiß 49 haben am Sonntag mit 26:13 (12:4) gegen die HSG Phoenix den vierten Sieg in Folge eingefahren; das stärkt das Selbstvertrauen für das Derby bei Tabellenführer Vorwärts. Der FC 09 unterlag mit 17:31 in Cloppenburg.