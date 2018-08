Empfehlung - ASC startet mit großen Verletzungssorgen in Saison

Wilsum In der Sporthalle Wilsum treffen am Sonntag ab 12 Uhr gleich drei Frauen-Handballteams aus der Grafschaft aufeinander: Gastgeber ASC Grün-Weiß 49 erwartet im HVN-Pokal den Landesliga-Rivalen Vorwärts Nordhorn sowie den FC Schüttorf 09, der als Oberligist als Favorit gilt, mit dem Sieg beim Viererturnier die zweite Runde zu erreichen. Komplettiert wird das Feld durch den TV Georgsmarienhütte, der in der Landesklasse antritt und damit Außenseiter in diesem Quartett ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/asc-startet-mit-grossen-verletzungssorgen-in-saison-247510.html