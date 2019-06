Empfehlung - ASC spielt erst gegen Meppen, dann geht‘s nach Mallorca

Wielen Am Montag hat Trainer André Dieker die Fußballer des Kreisligisten ASC Grün-Weiß 49 zum ersten Training nach der Sommerpause versammelt, bis zum Freitag standen drei Einheiten auf dem Programm, ehe es am Abend zum Freundschaftsspiel gegen den wohl prominentesten Gegner der Region kommt: Um 19 Uhr ist der Drittligist SV Meppen zu Gast auf dem Sportplatz in Wielen (beim Heideschlösschen). Der ASC feiert an diesem Wochenende sein 70-jähriges Bestehen, das Gastspiel der Emsländer ist der sportliche Höhepunkt. Eintrittskarten sind ausreichend an der Abendkasse erhältlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/asc-spielt-erst-gegen-meppen-dann-gehts-nach-mallorca-304609.html