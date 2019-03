Empfehlung - ASC im Abstiegskampf: Die Heimspiele sollen es bringen

Wilsum Das könnte nächste Saison eine – aus Grafschafter Sicht – höchst interessante Frauen-Landesliga im Handball geben. Wie es aussieht, wird die SpVgg. Brandlecht-Hestrup aus der Landesklasse aufsteigen, die die Zahl der Mannschaften aus dem Kreisgebiet erhöht sich in diesem Fall auf vier. Aus der Oberliga könnte zudem sogar noch der abstiegsbedrohte FC Schüttorf 09 dazukommen. „Klar würden wir in dieser interessanten Spielklasse auch nächste Saison gerne wieder dabei sein“, sagt Hans Paust. Er trainiert die Frauen des ASC Grün-Weiß 49, aktuell kämpft die Truppe aus den Ortschaften Wilsum, Wielen und Itterbeck aber schwer gegen den Abstieg. Am Sonntag steht in der heimischen Halle in Wilsum ein vielleicht schon richtungweisendes Duell an: Zur klassischen ASC-Zeit um 17 Uhr ist der Tabellennachbar SV Holdorf zu Gast.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/asc-im-abstiegskampf-die-heimspiele-sollen-es-bringen-286734.html