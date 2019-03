ASC GW 49 im Derby gegen Neuenhaus/Uelsen unter Zugzwang

Am Sonntag (17 Uhr) kommt es in Wilsum zum Kreisduell in der Handball-Landesliga der Frauen. Für die Gastgeberinnen wäre ein Sieg wichtig, um sich etwas Luft am Tabellenende zu verschaffen.