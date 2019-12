Empfehlung - ASC Grün-Weiß 49 und SG Neuenhaus/Uelsen feiern Heimsiege

Wilsum/Uelsen Die Handballerinnen des ASC Grün-Weiß 49 haben sich am Freitagabend im Landesliga-Derby in Wilsum gegen die SpVgg. Brandlecht-Hestrup mit 28:26 (17:12) durchgesetzt. „Wir haben über die gesamte Länge die Partie dominiert“, war Trainer Frans Engels mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Dass es am Ende noch einmal eng wurde, begründete der Niederländer mit der etwas hektischen Endphase. „Da haben wir ein paar schnelle Bälle gespielt, die nicht funktioniert haben“, sagte der Trainer zu dem Abschnitt ab der 54. Minute, in dem die Brandlechterinnen mit vier Toren in Folge von 21:27 auf 25:27 verkürzten. „Brandlecht-Hestrup hat außerdem hart verteidigt“, berichtete Engels, „aber darauf konnten wir uns gut einstellen.“ Zudem konnte Marie Wagner fünf der sechs Siebenmeter für die Gastgeber verwandeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/asc-gruen-weiss-49-und-sg-neuenhausuelsen-feiern-heimsiege-334730.html