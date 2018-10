Empfehlung - ASC Grün-Weiß 49 löst TuS Gildehaus ganz oben ab

Wielen „Die Tabelle hat keine Aussagekraft“, beeilte sich Andre Dieker, Trainer des ASC Grün-Weiß 49, nach dem Abpfiff zu sagen. Das stimmt so natürlich nicht: Immerhin ist seit Sonntagnachmittag am Klassement abzulesen, dass die Grün-Weißen das bislang beste Team der Saison in der Fußball-Kreisliga sind. Durch ein 2:1 gegen den TuS Gildehaus stürmten die Hausherren auf den ersten Platz. „Überraschend“ kommt für Dieker dieses aus Wielener Sicht überaus positive Zwischenfazit: „Es macht richtig Spaß mit der jungen Mannschaft“, stellte er fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/asc-gruen-weiss-49-loest-tus-gildehaus-ganz-oben-ab-263220.html