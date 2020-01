Empfehlung - ASC Grün-Weiß 49 löst Aufgabe beim Schlusslicht

Bassum Die Landesliga-Handballerinnen des ASC Grün-Weiß 49 haben die Aufgabe bei der HSG Phoenix gelöst. Das Team von Trainer Frans Engels setzte sich am Freitagabend mit 24:21 (16:10) gegen das noch punktlose Schlusslicht durch. „Wir haben nicht so gut gespielt, wie wir es können“, sagte Peters, rückte nach dem sechsten Saisonsieg aber das Wesentliche in den Mittelpunkt. „Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Es war nicht einfach heute – ein Freitagabendspiel nach drei Stunden Fahrt“, sagte der ASC-Coach. Die Niedergrafschafterinnen spielten sich im ersten Durchgang dennoch eine klare Führung heraus und gingen nach der Hälfte der Spielzeit mit einem Sechs-Tore-Vorsprung in die Kabine (16:10). Im zweiten Durchgang verkürzten die Gastgeberinnen dann aber den Rückstand und kamen fünf Minuten vor dem Spielende sogar bis auf einen Treffer heran (19:20). „Wir haben uns Chancen herausgespielt, diese aber nicht genutzt“, berichtete Engels. Die ASC-Frauen waren in der Endphase aber wieder zur Stelle. Torhüterin Janine Arends hielt einige wichtige Bälle, zudem erzielte Jaira Vrielmann ihre beiden Treffer in diesem Spiel in der Endphase. Beste Torschützin für die Niedergrafschafterinnen war Demi Lambers mit sieben Treffern, von denen sie fünf per Siebenmeter erzielte – einen wichtigen zur 23:20-Führung in der 57. Minute.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/asc-gruen-weiss-49-loest-aufgabe-beim-schlusslicht-340147.html