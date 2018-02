Empfehlung - ASC-Frauen fahren wichtigen Sieg ein

Wilsum. Die Landesliga-Handballerinnen des ASC Grün-Weiß 49 haben im Nachholspiel am Donnerstagabend gegen Blau-Weiß Lohne einen 30:22 (16:10)-Sieg eingefahren. „Das war sehr, sehr wichtig, um nicht den Anschluss zu verlieren“, sagte Maike Schlagelambers, die das Team gemeinsam mit Hans Paust betreute. Allerdings kamen die Niedergrafschafterinnen nur schleppend in die Partie. Vorne leistete sich der ASC zu viele Fehlwürfe, in der Deckungsarbeit fehlte zunächst die Aggressivität. Nach einer Auszeit beim 6:6-Zwischenstand fanden die Gastgeberinnen besser ins Spiel und schwangen sich zu einer guten Leistung auf. In der Offensive setzten die ASC-Frauen nun spielerische Akzente, außerdem stand die Abwehr besser. So erarbeiteten sich die Niedergrafschafterinnen bis zur Pause eine Sechs-Tore-Führung (16:10), die sie im zweiten Durchgang nicht mehr hergaben. Der ASC spielte weiter mit Tempo und leistete sich kaum Fehler. Zwar konnte Lohne den Abstand zwischenzeitlich auf vier Treffer verkürzen, die Gastgeberinnen wackelten aber nicht, sondern sorgten nach einer 22:18-Führung mit fünf Treffern in Folge für klare Verhältnisse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/asc-frauen-fahren-wichtigen-sieg-ein-225759.html