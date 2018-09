Empfehlung - ASC feiert 2:0-Erfolg beim SV Vorwärts II

Nordhorn Am Freitagabend schwere Aufgaben im Pokalviertelfinale, am Sonntagmittag dann schon wieder das Verfolgerduell in der Fußball-Kreisliga: Ein hartes Programm hatten die Kicker von Vorwärts Nordhorn II und des ASC Grün-Weiß 49 am Wochenende zu bewältigen. Am Ende war keine Mannschaft so richtig unzufrieden, immerhin kletterten die Niedergrafschafter durch einen verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg am Immenweg in der Liga auf den dritten Tabellenplatz, während die unterlegene Vorwärts-Reserve zuvor durch einen 1:0-Sieg gegen Veldhausen ins Halbfinale des Krombacher-Kreispokals eingezogen war. „Wir hatten den Fokus an diesem Wochenende sehr auf den Pokal gelegt, schließlich ist dieser Wettbewerb eine tolle Sache und wir dürfen als zweite Mannschaft das erste Mal dabei sein“, sagte Spielertrainer Dennis Oude-Holtkamp.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/asc-feiert-20-erfolg-beim-sv-vorwaerts-ii-249567.html