Empfehlung - ASC: Ausgelassene Party nach tränenreicher Verabschiedung

how Wilsum. Auch wenn Handball-Landesligist ASC Grün-Weiß 49 am Sonntag nach dem letzten Saisonspiel gegen den Meister aus Neerstedt (20:23) drei Spielerinnen verabschiedet hat, die das Gesicht der Mannschaft seit dem Aufstieg in die Landesliga über Jahre geprägt haben: Den Umbruch hat der Verein schon in dieser Spielzeit eingeleitet, die mit dem erhofften Klassenverbleib endete. „Die Mannschaft bleibt zum großen Teil zusammen und geht mit neuem Mut in die nächste Saison. Auf den Auftritt gegen Neerstedt können wir aufbauen“, sagte Hans Paust, der die ASC-Handballerinnen auch 2018/19 betreuen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/asc-ausgelassene-party-nach-traenenreicher-verabschiedung-235229.html