Empfehlung - Derbysieg in Osnabrück: Bielefeld bleibt oben dran

dpaOsnabrück Vor 15.800 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke erzielte Andreas Voglsammer in der 57. Minute den Siegtreffer für die Ostwestfalen. Für den VfL Osnabrück, bei dem Etienne Amenyido (90.+3) in der Nachspielzeit Rot sah, war es das vierte sieglose Spiel in Serie. Der Abstand auf den Relegationsplatz 16 beträgt nun nur noch zwei Punkte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/arminia-bielefeld-gewinnt-derby-in-osnabrueck-322662.html