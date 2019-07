Empfehlung - Anton Prakapenia will mehr als nur den Klassenerhalt

Nordhorn Anton Prakapenia ist erst mit zwölf Jahren zum Handball gekommen. „Erst habe ich einfach nur mit meinen Freunden gespielt“, erinnert sich der Rückraumspieler der HSG Nordhorn-Lingen an die Anfänge daheim in Gomel, der mit 500.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt Weißrusslands. Doch nachdem er sich im Jahr 2000 vom Fußball abgewandt hatte, entpuppte er sich schnell als Handball-Talent, das zügig die Karriereleiter erklomm, bis hin zum Nationalspieler mit 32 Länderspielen. Jetzt hat der 30 Jahre alte Rechtshänder die nächste Stufe genommen: Mit seinem Wechsel vom HSC Coburg zum Aufsteiger ist er in der Bundesliga angekommen. „Es ist die stärkste Liga der Welt“, hatte er die höchste deutsche Spielklasse bereits im Visier, als er vor einem Jahr nach vier Jahren beim österreichischen Erstligisten Handball Tirol nach Coburg in die 2. Bundesliga wechselte. Bei den Franken war der Aufstieg das erklärte Ziel, doch nach einer verkorksten Rückrunde mussten sie mit Rang drei zufrieden sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/anton-prakapenia-will-mehr-als-nur-den-klassenerhalt-309695.html