Schüttorf Eine knifflige Pokalaufgabe steht am Sonntag den Zweitliga-Volleyballern des FC Schüttorf 09 bevor. Ab 11 Uhr ist das Team von Trainer Henk Goor zur Pokalendrunde beim TV Baden zu Gast. Im Halbfinale bekommen es die Schüttorfer mit der Zweitvertretung der SVG Lüneburg zu tun. „Ich bin gespannt, was uns da erwartet“, sagt Goor mit Blick auf die Besetzung des Drittligisten, der im Sommer interne Verstärkung von mehreren gestandenen Erstligaspielern erhielt. Sechs Punkte aus zwei Spielen in der 3. Liga zeigen, dass die Lüneburger in guter Form sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/anspruchsvolle-pokalaufgabe-fuer-den-fc-09-322198.html