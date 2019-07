Anpfiff in der 2. Liga - Vier Favoriten wollen den Aufstieg

Erst drei, dann zwei, dann eins: Nach der 3. Liga startet am Freitag auch die 2. Fußball-Bundesliga in die neue Saison. In Stuttgart, Hannover, Nürnberg und dem HSV mangelt es nicht an großen Clubs. Doch nicht alle vier Favoriten können den Aufstieg schaffen.