Annika Bült wirft Vorwärts zum Derbysieg

Die Nordhorner Rückraumspielerin war mit 13 Toren am 28:22 (12:12)-Erfolg gegen die SG Neuenhaus/Uelsen beteiligt. Mit dem vierten Sieg in Folge übernahmen die Nordhornerinnen die Tabellenführung in der Handball-Landesliga.