Empfehlung - Anna Wilmink holt ersten Sieg in 2. Bundesliga

Delmenhorst Am vergangenen Sonntag fand in Delmenhorst die fünfte Runde in der 2. Frauen-Bundesliga statt. Als Gastspielerin für die Gastgeber war im Duell mit der zweiten Mannschaft vom Hamburger SK Anna Wilmink vom Schachklub Nordhorn-Blanke am Start. Wie schon in den ersten Einsätzen im Dezember zeigte sich das zwölfjährige Nachwuchstalent von seiner besten Seite und wurde mit dem ersten Sieg in der 2. Bundesliga belohnt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/anna-wilmink-holt-ersten-sieg-in-2-bundesliga-342832.html