Anna-Lena Grönefeld zieht auch in Rom ins Doppel-Finale ein

Die Nordhorner Tennisspielerin spielt bislang eine gute Saison. Beim WTA-Premierturnier in Rom stand Grönefeld zum dritten Mal in dieser Saison in einem Finale. Zusammen mit Demi Schuurs aus den Niederlanden belegte sie den zweiten Platz.