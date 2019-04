Empfehlung - Anna-Lena Grönefeld feiert 17. Doppeltitel auf der WTA-Tour

Charleston Anna-Lena Grönefeld (WTA Doppel Rang 26) konnte sich im amerikanischen Charleston über den 17. Doppeltitel ihrer Tennis-Karriere auf der WTA-Tour freuen. Auf der grünen Asche spielte die beste deutsche Doppelspielerin mit ihrer polnischen Partnerin Alicja Rosolska (24) eine nahezu perfekte Woche: vier Spiele, 4:0 Siege, 8:0 Sätze. „Zum Abschluss der ersten USA-Tour in diesem Jahr lief es einfach richtig gut, uns hat auch das Wetter nicht aus dem Rhythmus gebracht“, spielte Grönefeld auf die vierstündige Verzögerung zu Beginn des Finales an. Sonne und Regen wechselten sich die gesamte Woche in South Carolina beständig ab. „Es war immer warm, aber zwischendurch sehr nass, aber das kenne ich ja als Norddeutsche“, lachte Grönefeld.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/anna-lena-groenefeld-feiert-17-doppeltitel-auf-der-wta-tour-291047.html