Empfehlung - Anna-Lena Grönefeld bei US Open auch im Mixed weiter

New York Im Doppel treten Anna-Lena Grönefeld und Raquel Atawo bei den US Open Seite an Seite an, im Mixed standen sie sich zum Auftakt der Konkurrenz beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York als Gegnerinnen gegenüber – mit dem besseren Ende für die aus Nordhorn stammende Tennisspielerin. Gemeinsam mit Santiago Gonzalez besiegte sie die US-Amerikanerin und Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) glatt in zwei Sätzen. Nach nur 54 Minuten hieß es 6:3 und 6:2 für Grönefeld und Gonzalez. Damit gelang dem Duo eine erfolgreiche Premiere, treten die 33-jährige Deutsche und der zwei Jahre ältere Mexikaner doch das erste Mal zusammen bei einem Turnier an. Ihre Gegner in der zweiten Runde werden in der Partie zwischen Whitney Osuigwe und Frances Tiafoe (beide USA) gegen Nicole Melichar und Oliver Marach gesucht. Die US-Amerikanerin und der Österreicher sind an Position zwölf gesetzt. Im Doppel geht es für Grönefeld und Atawo, die an Position 14 der Setzliste geführt werden, erneut gegen eine ungesetzte Paarung weiter; sie treffen auf Victoria Azarenka (Weißrussland) und Latisha Chan (Taiwan), die zum Auftakt drei Sätze gegen Ana Bogdan (Rumänien) und Yulia Putintseva (Kasachstan) benötigten, um sich mit 6:4, 4:6 und 6:4 zu behaupten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/anna-lena-groenefeld-bei-us-open-auch-im-mixed-weiter-248389.html