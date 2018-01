Empfehlung - Andy Murray startet nicht bei Australian Open

dpaMelbourne. „Leider werde ich in diesem Jahr nicht in Melbourne spielen“, erklärte der Schotte. „Ich werde in Kürze nach Hause fliegen, um alle Optionen zu haben.“ Der 30 Jahre alte Weltranglisten-16. hatte zuvor erklärt, er erwäge wegen der anhaltenden Schmerzen in der Hüfte eine Operation in seiner Heimat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/andy-murray-startet-nicht-bei-australian-open-220533.html