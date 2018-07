Empfehlung - Andy Murray sagt Wimbledon-Teilnahme ab

dpaLondon. „Ich habe große Fortschritte im Training und in den Matches in den vergangenen zehn Tagen gemacht, aber nach längeren Diskussionen mit meinem Team haben wir entschieden, dass es zu früh ist“, teilte der 31-Jährige am Sonntag mit. Er wolle am Montag mit der Vorbereitung auf die Hartplatz-Saison beginnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/andy-murray-sagt-wimbledon-teilnahme-ab-241518.html