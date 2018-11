Empfehlung - Andreas Scholten verstärkt Veldhauser Badminton-Team

Veldhausen Nachdem das Badminton-Team des SV Veldhausen 07 am vergangenen Spieltag der Niedersachsen-Bremen-Liga spielfrei war, greifen die Niedergrafschafter am Sonntag wieder ins Geschehen ein. Und das in Lengede gegen die SG Vechelde/Lengede II (10 Uhr) und gegen Polizei SV Bremen II (ca. 12.30 Uhr) sogar mit Verstärkung: Andreas Scholten wird erstmals für die Niedergrafschafter zum Einsatz kommen. Bislang spielte der Linkshänder für den TuS Neuenhaus in der Verbandsklasse, doch die Mannschaft wurde zurückgezogen. „Wir kennen Andreas schon lange und er hilft uns sofort weiter“, freut sich Thomas Harsman über den Zugang, waren die Veldhauser doch gerade bei den Männern knapp besetzt. „Jetzt sind wir wieder etwas breiter aufgestellt“, sagt Harsman, „das ist gut, weil sich ja auch immer mal jemand verletzen kann.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/andreas-scholten-verstaerkt-veldhauser-badminton-team-267801.html