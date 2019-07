Andreas Mers Co-Trainer von Jörn Wolterink bei der SG

Die Verbandsliga-Handballer der Neuenhaus/Uelsen sind am Freitag in die Saisonvorbereitung gestartet. Das erste Saisonspiel bestreiten die SG-Handballer am Freitag, 6. September, um 20.30 Uhr in Neuenhaus gegen die HSG Barnstorf/Diepholz II.